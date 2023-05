Potenza: studenti danno vita ad cortometraggio musical per raccontare una storia coinvolgente ed emozionante! I dettagli

Un’adolescente con il sogno del canto, le geometrie della periferia potentina, i problemi lavorativi e le dinamiche familiari, sono questi alcuni dei temi del cortometraggio musical dal titolo Rondini che vedrà la sua prima nazionale gratuita presso il Cineteatro Don Bosco la sera del 26 maggio alle 21:00.

Realizzato dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Artistico, Musicale e Coreutico “W. Gropius” di Potenza, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM.

In questo prodotto audiovisivo arte, musica e danza (come le tre anime del Liceo) si fondono, adoperando linguaggi differenti ma affini, che lavorano assieme per raccontare una storia coinvolgente ed emozionante.

Sotto la supervisione del Dirigente Scolastico professore Paolo Maliconico, dopo una prima fase di progettazione a cura del responsabile scientifico professore Dino Santoro, della coordinatrice tecnica che ha seguito tutte le attività professoressa Ludovica Lo Giudice e del referente per le indagini sociali professore Carmine Cassino, si è passati alla fase operativa.

Il lavoro è stato svolto durante un periodo di circa cinque mesi, in cui gli studenti hanno avuto l’opportunità di seguire direttamente le fasi di pre-produzione, produzione e post-produzione di un prodotto audiovisivo affiancati sia da esperti interni che da esperti esterni del settore in ambito cinematografico e musicale.

Tra quelli esterni:

il regista Nicola Ragone si è occupato della direzione;

lo sceneggiatore Roberto Moliterni del coordinamento della scrittura della storia;

il docente Sandro Di Stefano si è occupato delle fasi iniziali dell’elaborazione della colonna sonora.

Per il Liceo Artistico, i ragazzi dell’indirizzo Audiovisivo e Multimediale hanno partecipato attivamente a tutte le fasi del progetto con il professore Dino Santoro, compresa quella finale del montaggio del trailer seguita dalla professoressa Cosima Giorgio.

Il montaggio dell’intero lavoro è stato curato da Roberto Mazzarelli.

I ragazzi dell’indirizzo Grafica sotto la guida della professoressa Lidia Gioioso si sono occupati delle grafiche e della comunicazione mentre gli studenti di grafica del IIS Giustino Fortunato di Rionero (che hanno preso parte al progetto come uditori) con la professoressa Ludovica Lo Giudice si sono occupati della realizzazione degli oggetti di scena.

Per il Liceo Musicale i ragazzi hanno lavorato alla composizione e alla realizzazione della colonna sonora nonché al mixaggio audio sotto la guida del professore di composizione Vincenzo Scasciamacchia, della professoressa di canto Milena L’Amico e del professore di tecnologie musicali Antonio Rosa.

Per il Liceo Coreutico gli studenti sono stati impegnati nella realizzazione e interpretazione delle coreografie ideate dalla professoressa Luana D’Anzi, che ha utilizzato il linguaggio della danza contemporanea tipico del musical.

Partner fondamentali per il progetto sono stati:

la Città di Potenza;

Fiom Basilicata;

la Consigliera Regionale di Parità Ivana Pipponzi;

il Cineteatro Don Bosco;

l’Associazione Keyhole;

l’Associazione Les Artes;

GommaLacca teatro;

il Conservatorio Duni di Matera;

Punto Service.

La realizzazione del prodotto è stata possibile anche grazie al puntuale lavoro della segreteria scolastica nelle persone della D.S.G.A. Maria Vitale e dell’assistente amministrativo Daniela Lavano.

Infine le attività di monitoraggio sono state svolte dalle professoresse Assunta Grippa e Margherita Tozzi.

Di seguito la locandina con i dettagli.

