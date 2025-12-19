Manca poco al 2026: per gli automobilisti in arrivo diverse novità, alcune positive ma altre molto meno. Cosa c’è da sapere

Manca poco alla fine del 2025 e con l’inizio del nuovo anno arriveranno diverse novità per gli automobilisti, alcune positive, altre molto meno.

Il Codacons ha voluto ricordare cosa sta arrivando dal primo gennaio 2026, lanciando l’allarme soprattutto sui rincari per l’RC Auto e sui carburanti a causa della rimodulazione delle accise.

Prima una buona notizia, come precisa hdmotori, cioè dello stop all’aumento automatico biennale degli importi delle multe stradali.

In assenza di un intervento, l’associazione ricorda che ci sarebbe stato un incremento di circa il 2%.

Dunque, volendo fare alcuni esempi, il divieto di sosta sarebbe passato da 42 a 43 euro, la multa per l’accesso alle ZTL da 87 a 89 euro, il superamento dei limiti di velocità oltre i 60 km/h da 845 a 862 euro, il passaggio con semaforo rosso da 167 a 170 euro, il mancato uso delle cinture di sicurezza da 83 a 85 euro e la sanzione per l’uso del cellulare alla guida da 250 a 255 euro.

Si tratta del terzo blocco agli aumenti degli importanti delle multe stradali.

La prima volta con la legge di bilancio per il 2023, in virtù della particolare situazione economica del Paese, intervento prorogato poi anche per il 2025.

L’ultimo incremento risale al 2019, quando gli importi salirono del +2,2%, per poi scendere del -0,2% nel 2021.

A partire dal primo gennaio, gli oltre 16 milioni di italiani che dispongono di un veicolo diesel dovranno prepararsi a pagare di più un pieno.

Ne abbiamo parlato proprio in questi giorni in quanto presto scatterà il riallineamento delle accise voluto dal governo, con un aumento della tassazione pari a 4,05 centesimi di euro al litro per il diesel che porterà nelle casse statali un incremento delle entrate pari a 552 milioni di euro nel 2026.

Secondo i calcoli del Codacons, considerata anche l’Iva al 22%, un pieno di gasolio da 50 litri costerà 2,47 euro in più rispetto ad oggi, con un maggior esborso su base annua, ipotizzando due pieni al mese, da 59,3 euro ad autovettura.

Volendo considerare anche l’incremento da 1,5 centesimi scattato lo scorso maggio, il rincaro complessivo è pari a 3,38 euro a pieno, 81,1 euro all’anno.

L’allineamento delle accise prevede anche una riduzione dello stesso importo per la benzina.

Tuttavia, su questo tema il Codacons ricorda ancora una volta che il ribasso rischia di rimanere solamente sulla carta.

Infatti, come già osservato a maggio, quando l’accisa è aumentata di 1,5 centesimi di euro, il prezzo del gasolio alla pompa è immediatamente salito, mentre per la benzina, pur in presenza di una riduzione dell’accisa da 1,5 centesimi, i ribassi sono stati minimi.

Altra nota dolente per gli italiani in arrivo dal 2026.

Parliamo delle assicurazioni auto.

Infatti, una delle misure contenute nell’emendamento omnibus al Ddl di bilancio fa salire dal 2,5% al 12,5% l’aliquota per l’RC Auto relativa ai rischi di infortunio al conducente e rischio di assistenza stradale per i contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal primo gennaio 2026.

Una misura che dovrebbe portare nelle casse statali 115 milioni di euro nel prossimo anno, e che sarà scaricata sugli assicurati che stipulano tale tipologia di polizza, attraverso un incremento delle tariffe.

Incremento, anche se riguarda solo una garanzia accessoria, che arriva in un momento in cui le polizze assicurative “pesano” molto, economicamente parlando.

Infatti, i prezzi dell’RC Auto stanno registrando sensibili aumenti, al punto che rispetto al 2022 il costo medio di una polizza ha subito un rincaro complessivo del 17,5%, passando da una media di 353 euro di gennaio 2022 (dato Ivass) ai 415 euro del secondo trimestre del 2025, con un aumento di 62 euro a polizza.