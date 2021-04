Maratea, questi studenti tra i primi posti: nelle loro opere ci svelano come salvare l’ambiente! Complimenti

Un altro importante successo per gli studenti del Liceo Artistico di Maratea (PZ):

“La classe terza dell’indirizzo Architettura e Ambiente si classifica ai primi posti del concorso APG – CONNECT TO GREEN PLUG.

Il concorso patrocinato da Unione Province di Basilicata, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri non solo premierà i nostri ragazzi con l’erogazione di un premio in denaro finalizzato all’acquisto di materiali didattici, ma le opere dei nostri studenti saranno esposte in una mostra che si terrà a Potenza non appena le condizioni lo permetteranno.

Gli studenti inoltre, attraverso i Webinar del Progetto ‘Connect To Green Plug’, diretto dall’UPI Basilicata e realizzato in partenariato con le Province di Matera e di Potenza, evento che rientra nel Programma Azione ProvinceGiovani ed è finalizzato a favorire le buone pratiche in tema di sviluppo sostenibile, curato da Fabrizio Santini, (Consulente per la didattica presso la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile) aiuterà i nostri allievi a conoscere i Goals (Obiettivi dello sviluppo sostenibile) e a impreziosire e approfondire argomentazioni importanti per il loro futuro.

Il nostro Liceo si conferma una scuola dinamica e moderna, convinti più che mai che ‘un investimento in conoscenza paga sempre il massimo interesse'”.

Complimenti!

I dettagli.

