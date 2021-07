Meteo Basilicata: forte caldo in arrivo con punte di 40 gradi! Ecco le previsioni aggiornate

Il deciso rinforzo dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo apre una lunga fase stabile e improntata al caldo intenso.

In Basilicata, per domani, Martedì 27 Luglio, è previsto cielo sereno o poco nuvoloso e persistente ondata di calore con temperature massime localmente vicine ai 40°C come per Balvano (PZ) e Nova Siri (PZ), punte di 35-37°C altrove, valori inferiori lungo le coste ma con alto tasso di umidità ed un contesto afoso.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali.

In particolare che tempo ci aspetta su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Martedì 27 Luglio, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 36°C, la minima di 21°C.

Mercoledì 28 Luglio, invece, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 37°C, la minima di 23°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani, Martedì 27 Luglio, e di dopodomani.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)