Milano Cortina 2026: Maratea è pronta ad accogliere la Fiamma Olimpica!

Fervono i preparativi in Basilicata per l’arrivo della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026.

Sono dieci i comuni lucani, come si apprende da ansa, interessati dal lungo tragitto che collega 110 province italiane fino al 6 febbraio 2026 condividendo i valori Olimpici e sportivi attraverso un grande momento collettivo.

Il viaggio comincerà a Maratea (Potenza) il 21 dicembre, per poi proseguire in Campania.

Riprenderà in terra lucana a Melfi (Potenza) il 28 dicembre, attraversando il maniero federiciano di Castel Lagopesole e le realtà di Rionero in Vulture, Venosa, Filiano, Pietragalla e infine il capoluogo di regione con la City Celebration e l’accensione nel braciere nel centro storico.

Il 29 dicembre la fiamma e la staffetta dei tedofori proseguiranno verso Castelmezzano (Potenza), per poi raggiungere la provincia di Matera con le tappe di Pisticci e, infine, Matera, patrimonio Unesco e Capitale mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026.

