Muro Lucano celebra il suo Patrono San Gerardo Maiella! La Sacra Effige per le vie cittadine. Ecco il programma

Partenza alle ore 10,45 dalla Cattedrale di Muro Lucano con l’Effige del Santo collocata su automezzo per accompagnare il Santo per le vie del Suo paese e nello specifico le soste stabilite:

Piazza Pisciotta (11,00), Ponte Pisciotta -ex benzina- (11,15) Via Maddalena (11,20);

Contrade di Ponte Giacoia (11,45) e Capodigiano (12,15); San Biagio (12,30);

Ritorno in Chiesa di S.Andrea alle ore 13,00.

Ore 17,00 ripartenza dalla Chiesa di S.Andrea sempre con l’Effige del Santo collocata su automezzo per raggiungere progressivamente Forno della Goveta (17,15), Piazza S.Marco (17,30), S. Maria del Soccorso (17,35), Via Appia Bivio Via Roma (17,45) a seguire Piazza don Minzoni, Piazza Matteotti e ritorno in Cattedrale.

Ore 18,30 S.Messa celebrata da S.E. Mons. Salvatore Ligorio Arcivescovo Metropolita di Potenza – Muro Lucano- Marsico Nuovo.

Le S.S.Messe in Cattedrale saranno celebrate alle ore 7,00-8,00-9,00-10,00-18,30.

La giornata sarà allietata dalla Banda Musicale Gran Concerto Bandistico San Gerardo Maiella Città di Caposele.

Buon San Gerardo a tutti”.