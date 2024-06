Paralimpiadi, l’atleta lucano Donato Telesca vola a Parigi! Complimenti

Nuovo grandioso traguardo per Donato Telesca, campione lucano.

Come riporta rainews, infatti, Telesca raggiunge un altro traguardo e vola a Parigi.

Nella prova di Coppa del Mondo di pesistica paralimpica che si è svolta a Tbilisi, in Georgia, l’atleta di Pietragalla ha vinto la medaglia d’argento nella categoria fino a 72 chilogrammi sollevando 216 chili e ha ottenuto il pass per le prossime Paralimpiadi in programma a Luglio nella capitale francese.

Oltre ad essere il suo primato personale, la misura per poco è stata anche nuovo record europeo, prima di essere superata dai 217 chili del Britannico Mark Swan, che ha poi vinto la gara.

Telesca può comunque essere soddisfatto: si è qualificato alla competizione Olimpica per la seconda volta in carriera e detiene, al momento, la terza misura dell’anno nel ranking mondiale.

