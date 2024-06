Ruoti non dimentica il compianto sacerdote aviglianese, don Peppino Stolfi. L’iniziativa in suo onore

Venerdì sera, presso la Vicaria Sant’Antonio di Padova a Serra di Pepe, frazione di Ruoti, si è tenuta l’emozionante inaugurazione del Largo, di recentissima riqualificazione urbana, dedicato al compianto sacerdote aviglianese don Peppino Stolfi, noto come “il sacerdote delle periferie”.

Alla sentita cerimonia, hanno partecipato, oltre alla comunità locale e la famiglia del parroco:

il sindaco di Ruoti avvocato Franco Gentilesca, e parte dell’amministrazione;

il sindaco di Avigliano, paese Natale di don Peppino, Giuseppe Mecca;

il sindaco di Bella Leonardo Sabato.

Erano presenti anche:

il senatore Gianni Rosa,

l’ex assessore regionale alle Infrastrutture Donatella Merra;

il neo consigliere regionale Antonio Bochicchio.

Le tre comunità, di Ruoti, Avigliano e Bella, sono unite da un profondo senso di cristianità e generosità, valori che monsignor Stolfi ha perseguito e professato per tutta la sua vita.

Dopo la Messa celebrata dal parroco Don Nicola, in collaborazione con Don Mimmo, in occasione della festività che la comunità di Serra di Pepe celebra il 21 e 22 giugno, è stato inaugurato il Largo antistante la chiesa con l’apposizione di un’epigrafe in bronzo e resina, fortemente voluta dalla comunità, progettata dall’ingegner Carmen Rinaldi e realizzata con il contributo della famiglia Valanzano e dei comitati festa nonché dall’impegno dell’assessore Vincenzo Colangelo che ha supervisionato.

Ha dichiarato a margine dell’evento il sindaco di Ruoti, Franco Gentilesca:

“La riqualificazione urbana del nostro territorio e la creazione di uno spazio commemorativo, dove la comunità di Serra di Pepe possa ritrovarsi unita, rappresentano un forte segno del nostro orgoglio di essere chiamati e definiti comunità.

Sono profondamente orgoglioso di rappresentare cittadini che vivono e professano un amore così autentico per il nostro territorio, e come amministrazione cerchiamo di accogliere tutte le richieste utili al benessere della comunità”.

Ecco le foto.