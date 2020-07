Parco eolico a Potenza e provincia: “Chiarezza sull’impatto ambientale e paesaggistico del progetto”. La richiesta

La portavoce al Parlamento europeo Rosa D’Amato chiede chiarezza sull’impatto dell’eolico in alcuni comuni della provincia di Potenza:

“Il progetto per la costruzione di un parco eolico in Basilicata, per la precisione nei territori di Bella, Atella, Filiano, Ruoti e Potenza, ha sollevato più volte dubbi sul suo impatto ambientale e paesaggistico, come rilevato dalla stessa Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, che ha richiesto in almeno due occasioni una rimodulazione del progetto originario, presentato nel 2015 dalla Società Rinnovabili Melfi, oggi Ares.

L’iter per la costruzione dell’impianto si è poi inceppato per altre ragioni: la società ha infatti chiesto e ottenuto ben tre proroghe a causa del mancato perfezionamento della procedura di esproprio dei terreni e del mancato raggiungimento di una posizione utile nell’ambito dell’asta finalizzata a ottenere incentivi pubblici sull’energia prodotta.

L’ultima proroga, firmata dalla giunta Bardi, prevede che i lavori per il parco inizino il prossimo novembre.

In tutto questo, non è chiaro se le criticità ambientali e paesaggistiche siano state superate.

Ecco perché ho scritto a Regione e Soprintendenza perché facciano chiarezza sull’impatto del progetto e sulle eventuali compensazioni ambientali previste per i Comuni interessati”.

