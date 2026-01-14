Pignola pronta ad addobbare al meglio gli animali in onore di Sant’Atonio: manca poco ai festeggiamenti. Ecco il programma

Tanta attesa a Pignola per la 624ª Edizione della Festa di Sant’Antonio Abate, nelle scuderie pignolesi si ultimano “Sunagliërë” e “Capezze” per addobbare al meglio gli animali in onore al Santo.
I festeggiamenti inizieranno venerdì 16 pomeriggio con la raccolta della legna a dorso di Mulo in Piazza Vittorio Emanuele, li verrà formato “U Catuozz” (una catasta di legna) che poi verrà incendiata per dare vita alla tradizionale “Fanoia”.
Alle 18.30 ci sarà la funzione religiosa nella Chiesa di Sant’Antonio, al termine la statua del Santo eremita verrà portata in processione e il tutto si concluderà in Piazza, con la benedizione del fuoco.
Dalle 20 sarà possibile degustare i tipici “Strascënadë cu u pëzzendë” seguirà l’esibizione del gruppo calabrese “Felici & Conflenti” che allieterà la serata con i canti e i suoni del Reventino-Savuto.
La mattina del 17, le strade del centro storico pignolese inizieranno a popolarsi di muli, asini e cavalli che giungeranno addobbati a festa per ricevere la benedizione.
Alle 11 ci sarà la Santa Messa nella Chiesa di Sant’Antonio, seguirà la benedizione degli equini in piazza Vittorio Emanuele e il giro devozionale.
Alle 12.30 ci sarà la TRADIZIONALE CORSA DEI MULI DI SANT’ANTONIO ABATE.
Alle 13.00 “Zë Gërard Fott” darà il via al CARNEVALE STORICO PIGNOLESE mangiando i bucatin ind u “Pisciatur” a conclusione della mattinata, ci sarà la premiazione dei vincitori e del mulo più bello.
Domenica 18 Gennaio alle 16.00, da Piazza Vittorio Emanuele, partirá la sfilata di apertura del 𝑪𝒂𝒓𝒏𝒆𝒗𝒂𝒍𝒆 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒊𝒄𝒐 𝒅𝒊 𝑷𝒊𝒈𝒏𝒐𝒍𝒂.
Artisti, maschere e gruppi trasformeranno il pomeriggio in un’avventura incredibile.
Sarà impossibile restare fermi: tra musica travolgente e spettacoli, celebreremo insieme Pignola, città del folklore 2026.
Tutto pronto a Pignola per trascorrere giornate all’insegna della tradizione e del divertimento!
Di seguito le locandine con i dettagli.