Pignola si prepara a festeggiare il Carnevale Storico! L’evento in programma

14 Gennaio 2026

Pignola si prepara a festeggiare il suo Carnevale Storico.

L’amministrazione comunale dà appuntamento a Domenica 18 Gennaio 2026 alle ore 16:00 in Piazza Vittorio Emanuele – Pignola.

Ecco il programma completo.

 