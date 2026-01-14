Pignola si prepara a festeggiare il Carnevale Storico! L’evento in programma

Pignola si prepara a festeggiare il suo Carnevale Storico.
L’amministrazione comunale dà appuntamento a Domenica 18 Gennaio 2026 alle ore 16:00 in Piazza Vittorio Emanuele – Pignola.
Ecco il programma completo.
“La strada Provinciale 46 è finalmente tornata percorribile“. Lo annuncia il Sindaco di Castelluccio Superiore, Francesco Limongi, che scrive: “Voglio dedicare un ringraziamento speciale alla…
Il Governo ha nuovamente modificato il bonus cultura. L’ex 18app, introdotta per dare ai diciottenni un bonus da circa 500 euro da spendere in prodotti…
Tanta attesa a Pignola per la 624ª Edizione della Festa di Sant’Antonio Abate, nelle scuderie pignolesi si ultimano “Sunagliërë” e “Capezze” per addobbare al meglio…
La risoluzione approvata all’unanimità dal Consiglio regionale rappresenta un passaggio significativo non solo nel merito delle politiche industriali legate allo stabilimento Stellantis di Melfi e…
La Fondazione Diasorin ETS rende noto l’elenco delle 50 scuole secondarie di secondo grado che hanno superato la prima fase di selezione della decima edizione…
Sul tavolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che questa mattina, presieduto dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro, si è riunito nella…
La Rete Associativa di Terzo Settore Pro Loco Epli – Ente Pro Loco Italiane Aps per il quinto anno consecutivo promuove il concorso nazionale Eplibriamoci…
Al via una nuova fase per la biblioteca comunale “Rocco Scotellaro” di Rotonda. In attesa dell’arrivo dei nuovi titoli, a breve disponibili agli utenti grazie…
Un momento di confronto sulla valorizzazione della Torre di Satriano in Tito, candidata al Premio Nazionale “Riccardo Francovich” per il miglior museo o parco archeologico…
Lo sport lucano si ritrova per la sua festa più attesa. Venerdì 16 gennaio, a partire dalle ore 18:00, il Centro Sociale di Malvaccaro a…
Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla vendita di prodotti “non sicuri” condotta dalla Guardia di Finanza di Potenza. Dopo il sequestro di oltre 1…
Ancora un incidente sulla Potenza-Melfi. I Vigili del Fuoco sono intervenuti ieri sera sulla S.S. 658 al km 20 con due squadre, una dalla sede…