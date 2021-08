Potentino in manette: oltre a shakerare cocktail, riforniva i giovani di droga!

I Carabinieri delle Stazioni di Bella e Pescopagano (PZ) hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne potentino, temporaneamente dimorante in Bella, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel dettaglio, ad attirare l’attenzione dei Carabinieri impegnati nella notte di ferragosto in un servizio di controllo del territorio finalizzato, tra l’altro, alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stato il barman di un locale pubblico della località turistico-ricreativa di Bella.

L’attenta osservazione ha permesso di scoprire che lo stesso, oltre a shakerare e somministrare cocktail, riforniva giovani assuntori di sostanza stupefacente tipo cocaina, come confermato dall’immediata perquisizione che consentiva di trovare nella sua disponibilità due dosi pronte per la cessione, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della sostanza, oltre alla somma in contanti di euro 300,00 circa, ritenuta provento dello spaccio.

All’esito degli accertamenti, il barman 28enne, già noto per i suoi precedenti di polizia, è stato sottoposto agli arresti domiciliari provvisori, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre lo stupefacente ed il materiale rinvenuto venivano posti in sequestro.

Individuato anche uno degli acquirenti un 24enne del luogo che, sottoposto anch’egli a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di una dose di cocaina, confezionata con le stesse modalità, motivo per il quale gli è stata contestata la violazione amministrativa prevista per gli assuntori di stupefacenti e, pertanto, segnalato al competente Prefettura.

Il risultato conseguito si incardina nell’ambito delle più ampie attività di prevenzione poste in essere dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza che, con i propri Comandi dislocati nell’intera Provincia, anche in occasione delle festività, garantisce quotidianamente un efficace controllo del territorio, finalizzato anche, come nel caso di specie, a contrastare un fenomeno diffuso quale il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)