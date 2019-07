Potenza, allerta meteo: raffiche di vento, temporali e… ecco le ultime previsioni

Maltempo sulla nostra regione.

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha reso noto un Avviso di criticità per rischio idrogeologico per temporali su tutta la Basilicata, dalle ore 6:00 alle ore 23:59 di oggi, 10 Luglio 2019:

“Si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutta la Basilicata, con quantitativi cumulati generalmente deboli; venti: dalla serata localmente forti settentrionali sui settori ionici della regione”.

Anche secondo gli esperti di 3bmeteo la situazione non promette bene su Potenza: pare ci attendano cieli molto nuvolosi e coperti con piogge in temporanea intensificazione pomeridiana.

La temperatura massima registrata sarà di 29°C e la minima di 17°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco di seguito la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi.