Potenza: ancora troppo caldo domani a Ferragosto? Ecco le ultime previsioni

Finalmente anche quest’anno è arrivata la festa “simbolo” dell’Estate: il Ferragosto.

In tanti trascorreranno questa giornata al mare, in montagna oppure divertendosi in famiglia.

Ma che tempo ci aspetta?

Domani proseguirà il dominio dell’anticiclone africano: tanto sole e caldo, seppur meno estremo.

Il weekend di Ferragosto, quindi, trascorrerà all’insegna del tempo stabile e soleggiato.

Massime ancora prossime o superiori alla soglia dei 35/37°C continueranno ad interessare la Basilicata.

Ed in particolare che tempo farà a Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Domenica 15 Agosto, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 34°C, la minima di 21°C.

Lunedì 16 Agosto avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata dovrebbe essere di 34°C, la minima di 22°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani, Domenica 15 Agosto.

