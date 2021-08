Potenza: approvata mozione importante per eliminare una diseguaglianza che colpisce moltissime donne! I dettagli

Il 23 agosto il Tampon tax tour passa da Potenza!

Dopo la mozione votata all’unanimità, anche Potenza è luogo di ritrovo per portare avanti una richiesta fondamentale per una società inclusiva anche in questo senso.

Ad annunciarlo, la consigliera Angela Blasi.

Con tanti ospiti, al parco Baden Powell, ci sarà anche la vice-presidente Io Potentino, Valentina Loponte.

In una nota del Comune di Potenza, in occasione dell’approvazione all’unanimità della mozione ‘Stop Tampon Tax. Il ciclo mestruale non è un lusso’, si legge:

“Un primo ma importante passo, – sostengono in una nota congiunta i consiglieri Bianca Andretta, Angela Blasi, Roberto Falotico, Francesco Flore, Angela Fuggetta, Rocco Pergola, Pierluigi Smaldone e Vincenzo Telesca – verso la progressiva eliminazione di una vera e propria diseguaglianza che coinvolge moltissime donne, in particolar modo all’interno dei ceti sociali svantaggiati.

È necessario, inoltre, incentivare ulteriori iniziative per migliorare la disponibilità all’uso dei prodotti igienici femminili da parte di tutte le donne ed in particolare delle fasce maggiormente svantaggiate.

Occorre sollecitare quanto prima il governo a prevedere un’immediata riduzione dell’aliquota e richiedere alla Regione Basilicata di farsi carico dell’approfondimento del fenomeno della ‘Povertà Mestruale’.

A ogni modo, possiamo dire con orgoglio che, dopo il Consiglio comunale di Firenze, anche il Consiglio comunale di Potenza approva una mozione importante e significativa”.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

