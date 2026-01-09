Potenza, attenzione: chiude al traffico questo ponte! Vigili del fuoco, Protezione Civile e Polizia sul posto

“Per motivi di sicurezza, si dispone l’immediata chiusura al transito veicolare e pedonale del ponte di Via Grippo, che sovrappassa la Ferrovia dello Stato, a causa della caduta di alcuni cocci in pietra della chiave di volta della struttura”.
Lo fa sapere l’Assessore Giuzio che precisa:
“Il ponte è sottoposto a vincolo dei Beni Culturali, trattandosi di un’opera ferroviaria dei primi del ’900.
Sul posto sono già intervenuti il personale dello Staff di Protezione Civile e i Vigili del Fuoco.
Il blocco del traffico veicolare è garantito dalla Polizia Locale.
La misura ha carattere d’urgenza ed è finalizzata esclusivamente alla tutela della pubblica incolumità”.