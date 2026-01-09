ULTIME NEWS

Tito: per la Torre di Satriano un Premio Nazionale. Sostieni la candidatura!

9 Gennaio 2026

La Torre di Satriano di Tito è candidata al Premio Nazionale “Riccardo Francovich” per il miglior museo a tematica medievale!

Lo fa sapere l’Amministrazione che scrive:

“Appuntamento Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Tito (PZ)

Cosa scopriremo insieme:

  • Risultati delle ultime ricerche archeologiche (UNIBAS e Université de Rennes II);
  • Video “Radici Verticali” – l’opera di Graziano Riccelli nata dal progetto RESTARE;
  • Una straordinaria sinergia tra archeologia, arte contemporanea e comunità.

Sostieni la candidatura!

Vota Torre di Satriano al Premio SAMI su: https://samiarcheologia.it/premio-parco-e-museo-riccardo…

Un evento che celebra come la ricerca scientifica possa diventare patrimonio vivo per il territorio”.

Di seguito la locandina con i dettagli.