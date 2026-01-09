Tito: per la Torre di Satriano un Premio Nazionale. Sostieni la candidatura!

La Torre di Satriano di Tito è candidata al Premio Nazionale “Riccardo Francovich” per il miglior museo a tematica medievale!
Lo fa sapere l’Amministrazione che scrive:
“Appuntamento Mercoledì 14 gennaio 2026, ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Comune di Tito (PZ)
Cosa scopriremo insieme:
- Risultati delle ultime ricerche archeologiche (UNIBAS e Université de Rennes II);
- Video “Radici Verticali” – l’opera di Graziano Riccelli nata dal progetto RESTARE;
- Una straordinaria sinergia tra archeologia, arte contemporanea e comunità.
Sostieni la candidatura!
Vota Torre di Satriano al Premio SAMI su: https://samiarcheologia.it/premio-parco-e-museo-riccardo…
Un evento che celebra come la ricerca scientifica possa diventare patrimonio vivo per il territorio”.
Di seguito la locandina con i dettagli.