Potenza-Bari: l’ammodernamento della Ferrovia “Non è fantasia”! Questa la richiesta

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa di USB (Unione sindacale di Base) Coordinamento regionale Basilicata che vede come tematica centrale la riapertura della tratta ferroviaria Genzano (PZ) – San Nicola (PZ) e la possibilità di utilizzare i fondi stanziati dal Recovery Fund per ammodernare la ferrovia che collegherebbe Potenza a Bari.

Il comunicato è indirizzato al Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, al governatore della regione Basilicata, all’assessore ai trasporti, ai gruppi consiliari della regione Basilicata, all’agenzia Ansfisa, alle ferrovie Appulo Lucane e ai lavoratori delle Fal.

Ecco quanto si fa notare:

“A fine anno è stata riaperta al traffico la tratta Genzano (PZ) – San Nicola della Linea Altamura – Avigliano Lucania (PZ).

Oggi siamo parzialmente soddisfatti in quanto è un evento importante l’apertura di una ferrovia, è anche una luce di speranza in questi tempi cupi della pandemia.

Nel corso di questi anni il Sindacato USB ha mosso severe critiche alle FAL: non sull’opera in se stessa, difatti la valenza della ferrovia che collega Bari a Potenza di FAL è un fatto incontestabile, ma sui criteri di conduzione, di esecuzione e sui tempi dei lavori: otto anni e mezzo per 28 Km (nemmeno completati) sono moltissimi!

I responsabili di progetto hanno affermato che gli ultimi due anni si siano persi per colpa della frana del 7 Febbraio 2019 al Km 66,600 Km circa, ma per noi è una scusante inaccettabile.

Fortunatamente in seguito alla frana e al mancato incidente non accadde nulla di grave, ma le cose sarebbero potute andare diversamente per i lavoratori coinvolti.

Intanto nessuno ne ha indagato le cause perchè la tratta non era in esercizio ma invitiamo i responsabili di progetto interni ed esterni a prestare molta più attenzione viste le cospicue voci di spesa che occupano nel bilancio Fal degli ultimi anni!

Allo stato attuale è evidente che la Tratta Genzano (PZ) – S.Nicola (PZ) “NON HA NE’ CAPO NE’ CODA” perchè è ISOLATA nelle due direttrici Altamura – Bari e Potenza e, come era prevedibile, sta avendo uno o due viaggiatori al giorno.

Un FALLIMENTO a fronte delle ingenti spese per attrezzare temporaneamente e curare la logistica della tratta (officina, deposito, rifornitore, trasferimento dei rotabili e delle risorse umane).

Inoltre gli orari di spostamento e i cambi per andare dal Capoluogo Lucano a quello Pugliese 30 anni fa erano inferiori rispetto ad oggi.

INDECOROSO e INACCETTABILE!

Ma ora occorre guardare al futuro con spirito positivo: chiediamo alle FAL, alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si prosegua rapidamente nei finanziamenti per completare il RINNOVO e la VELOCIZZAZIONE dell’intera Linea Altamura – Avigliano Lucania (PZ), altrimenti non avrebbero senso gli investimenti fatti fino ad ora.

Riteniamo che la stessa tratta Genzano (PZ) – Avigliano Lucania (PZ) non avrà alcun futuro se resterà isolata sul versante Altamura – Bari – Matera.

Per noi è doveroso rappresentare le istanze di lavoratori, territori e cittadini su temi che hanno fondamentale rilevanza sul piano sociale.

Ci auguriamo che Presidente, Cda e Management dell’azienda stiano predisponendo un più efficace progetto per le tratte lucane e stiano dibattendo con i Decisori Pubblici sulla questione Recovery Fund/interventi straordinari per il Mezzogiorno, i quali dovrebbero indirizzarsi verso questa importante arteria ferroviaria BARI – POTENZA.

In passato le nostre critiche si sono rivolte sia contro le politiche isolazioniste e conservatrici dei vertici di FAL che contro gli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore trasporti e infrastrutture.

Dobbiamo purtroppo rilevare che quelle critiche erano giuste.

Ne è prova il pessimo stato in cui versa FAL e l’intero Comparto dei Trasporti in Basilicata, nonostante le ingenti risorse impegnate da Stato e Regione.

Essendo ormai necessario e ineludibile un cambio di passo per le FAL chiediamo OPERE che non sono scritte nel libro dei sogni, ma sono sostanziali e REALIZZABILI che connettano la Basilicata all’Italia:

Per le tratte Bari – Altamura – Matera e Altamura – Genzano (PZ) adozione dello SCARTAMENTO ORDINARIO;

Per la tratta Gravina – Genzano (PZ) sostanziali VARIANTI di tracciato per un’effettiva VELOCIZZAZIONE e riduzione degli attuali interminabili tempi di percorrenza; Transizione dal diesel all’elettrico, o all’IDROGENO.

La trazione all’Idrogeno non è fantasia, al contrario Francia, Olanda e Svizzera la stanno già adottando come anche FS, SNAM e ALSTOM.

E’ noto che l’Idrogeno rappresenterà, nel giro di pochi anni, la soluzione più idonea per la riconversione ambientale delle linee ferroviarie “minori”, grazie all’impatto nullo e per i MINORI COSTI dell’infrastruttura in confronto all’elettrico.

Con 31,98 miliardi di euro del Ricovery dedicati alle infrastrutture per la mobilità sostenibile tutto questo si PUO’ fare!

A chi obietterà con un sorriso di sufficienza, definendo tali proposte visionarie o irrealizzabili rispondiamo che le nuove tecnologie comunque andranno avanti velocemente e che i più accaniti conservatori sono spesso annidati tra le ‘Caste’ e le ‘Cupole’ garantite e grasse negli Enti o nelle Burocrazie pubbliche.

Ma oggi non è il passato!

Nel caso specifico delle FAL se si continuerà ad investire sullo scartamento ridotto, su improbabili ‘raddoppi selettivi’ di qualche tratta e sul diesel, sarà la consueta politica di RETROGUARDIA, localistica e ISOLAZIONISTA che tanto ha nuociuto a lavoratori e cittadini lucani.

E tanti, molti, altri soldi sprecati”.

