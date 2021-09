Potenza, brutto incidente in provincia! Elisoccorso sul posto

Traffico temporaneamente bloccato in direzione Fisciano sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” a causa di un incidente avvenuto al km 145,010 all’altezza di Lauria (Potenza).

Nel sinistro, un incidente autonomo che ha coinvolto un veicolo pesante all’interno della galleria Serra Rotonda, si registra un ferito.

Al momento è in corso l’intervento dell’elisoccorso.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.a

