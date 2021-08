Potenza, Capitale Europea dello Sport, cuore pulsante della Basilicata con una giornata piena di divertimento! I dettagli

Venerdì 20 agosto 2021 (dalle ore 9:00 fino alle ore 21:00), si svolgerà nel bellissimo scenario del Parco dei Comuni di Potenza una giornata di sport e divertimento con la III edizione del “King of Pozen”, manifestazione di pallacanestro diventata ormai un appuntamento fisso di fine estate per gli amanti della palla a spicchi.

La grande novità di quest’anno è la collaborazione con il Comune di Potenza per l’utilizzo del nuovissimo Parco dei Comuni appena inaugurato, dove verranno installate due metà campo regolamentari per l’open maschile e femminile di 3vs3, ovvero street basket diventato da qualche anno anche sport olimpico, e per la spettacolare gara del tiro da tre.

La mission dell’evento è quella di far diventare Potenza, in quanto Capitale Europea dello Sport 2021, il cuore pulsante della Basilicata cestista, ricercando un momento di aggregazione senza frontiere che coinvolga giocatori di regioni e categorie variegate e che crei un momento di foga agonistica indispensabile per gli amanti della palla a spicchi, i quali non hanno potuto prender parte a molti campionati interrotti o limitati a causa della pandemia.

Tra i partecipanti si annovereranno anche squadre di Campania e Lazio.

Gli organizzatori, Gianmarco Martucci e Michele Cingolani, nel ringraziare il Comune di Potenza per l’opportunità e la grande disponibilità, in particolare dell’Assessore allo Sport Patrizia Guma, e anche tutte le attività che hanno sostenuto tutto l’impianto organizzativo, invitano la collettività tutta a partecipare, nel rigoroso rispetto delle misure anti-covid19.

Ecco la locandina con i dettagli dell’evento.

