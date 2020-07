Potenza-Catanzaro: ecco come si è concluso il match

Una città carica per i Play-Off.

Oggi, il Potenza Calcio è sceso in campo carico di emozioni.

Dopo un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del Covid, il fischio di inizio ha scatenato il match Potenza-Catanzaro, valevole per il 2° turno Play-Off della prima fase del campionato di serie C.

Vantaggio del Potenza al 21′ del primo tempo grazie a Murano.

Urso del Catanzaro segna la rete del pareggio in pieno recupero.

La partita si è conclusa, infatti, con il risultato finale di 1-1.

