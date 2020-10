Potenza, droga in questo parco. Intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne, di origini tunisine, richiedente asilo politico, ospite presso un centro di accoglienza della provincia, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nel dettaglio, i militari, nel parco “Montereale” del capoluogo, intorno alle 14:30, mentre svolgevano un servizio preventivo sul territorio, dopo aver notato un gruppo di giovani, hanno deciso di procedere al loro controllo, così da identificarli.

Nella circostanza, il 19enne, da subito apparso agitato, con una mossa fulminea, ha gettato sul tetto del bar ivi ubicato un involucro in cellophane, tentando di darsi inutilmente alla fuga, poiché immediatamente raggiunto e bloccato dai Carabinieri.

Il recupero dell’involucro è risultato alquanto difficoltoso, perché gli operanti, stando la conformazione e altezza della struttura in cui ha sede l’esercizio commerciale, si sono dovuti avvalere della collaborazione di personale dei Vigili del Fuoco di Potenza.

A seguire, all’esito del loro intervento, è stato possibile stabilirne il contenuto, vale a dire 12,2 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, suddivisa in 28 dosi.

Successivamente, nell’approfondire le verifiche, è stata eseguita la perquisizione locale presso la struttura di accoglienza che ospita il giovane.

In essa, ben occultati all’interno del suo armadio, tra la biancheria intima, sono stati trovati e sequestrati ulteriori grammi 77,8 grammi del medesimo stupefacente.

Nel completare tutti gli accertamenti il 19enne è stato arrestato dai Carabinieri.

Quest’ultimo risultato operativo rende evidente come anche in questo periodo, fortemente condizionato dal fenomeno epidemico “Covid 19”, sia importante non abbassare la guardia e assicurare una costante presenza nelle numerose realtà del Potentino, di modo da mettere in campo mirate attività, sia in chiave preventiva che repressiva, finalizzate al contrasto di un così ramificato fenomeno, qual è appunto quello della droga.

In tale ottica stanno agendo i presidi territoriali del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, rappresentati dalle 7 Compagnie e 76 Stazioni, capillarmente distribuiti nei 100 comuni della Provincia.a

