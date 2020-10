Potenza, Pignola: fototrappole per chi abbandona i rifiuti e nuova pista ciclabile per collegare i due Comuni! I dettagli

Si è tenuta stamane, così come anticipato ieri, la conferenza stampa in programma per le ore 11:30 nella nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti.

Erano presenti il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, quello di Pignola, Gerardo Ferretti, l’amministratore di Progetto Ambiente e l’amministratore unico di Acta, Camillo Naborre.

Si è parlato delle operazioni concernenti una pulizia straordinaria della strada che da Potenza conduce al lago Pantano, nel Comune di Pignola.

Secondo quanto detto dal Sindaco di Potenza, Mario Guarente:

“Stiamo parlando di un progetto che attraverso la collaborazione di due comuni, quello di Potenza e Pignola, prevede la riqualificazione di un’area che per troppo tempo è stata abbandonata ma che ha un valore immenso tanto per la nostra comunità che per quella di Pignola.

Parliamo della strada che collega i due comuni molto spesso trascurata ma anche oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti.

Per la riqualificazione di quest’area importante per le nostre due comunità verranno installate delle fototrappole perché abbiamo deciso sinergicamente di dichiarare guerra a chi abbandona i rifiuti, non avendo alcuna forma di rispetto per chi invece osserva una raccolta differenziata”.

Il Sindaco di Pignola, Gerardo Ferretti, alla questione sollevata aggiunge:

“Evidentemente c’è anche un problema di educazione e di coscienza.”

Ed ancora prosegue Mario Guarente:

“C’è un’altra iniziativa molto importante che consiste nella realizzazione di una pista ciclabile che collegherà i nostri due comuni permettendo ai fruitori della bicicletta di godere di un tratto di territorio molto bello perchè verrà realizzata in quella che era la vecchia tratta ferrata che collegava i due comuni”.

Cosa ne pensate?a

