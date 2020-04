Potenza, emergenza coronavirus: “la Protezione civile comunale consegnerà mascherine”. Ecco i numeri utili

Nell’ambito della attivazione delle procedure di sostegno e assistenza alla popolazione, con riferimento all’emergenza sanitaria Covid-19, la Protezione civile comunale di Potenza, compatibilmente con la dotazione:

“consegnerà mascherine a chi ne facesse richiesta, telefonando preventivamente al numero 0971415783, ovvero alla centrale operativa della Polizia locale (numero 0971415754).

Il ritiro potrà avvenire presso la sede della Protezione civile comunale, in via Nazario Sauro-Mobility Center, avvisando la guardia giurata in portinerie.

Per chi fosse impossibilitato, le stesse potranno essere consegnate dal personale volontario di associazioni di protezione civile, non presso le singole abitazioni, ma depositandole nelle apposite cassette della posta.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)