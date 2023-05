“Potenza Folk Festival” e “Pranzo dei Portatori”: ecco le modifiche alla circolazione

Il Comune di Potenza informa:

“Premesso che, è pervenuta in data 19 maggio 2023 prot. n. 56857 l’istanza, da parte del sig. ‘GENNARO FAVALE’, in qualità di Rappresentante dell’Associazione Culturale ‘PORTATORI DEL SANTO’ in relazione all’organizzazione delle manifestazioni in programma, ‘POTENZA FOLK FESTIVAL e IL PRANZO DEI PORTATORI’, con la quale chiede, la regolamentazione della sosta e del traffico in alcune zone della città per i giorni 26 – 27 – 28/5/2023;

Considerato che, è necessario emettere apposita ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata (0-24) e chiusura al traffico veicolare delle strade che ospiteranno le manifestazioni in programma, come di seguito esposto, per consentire, lo svolgimento delle stesse in assoluta sicurezza;

Visto:

– gli artt. 1,5,6 e 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 del “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm. Ed int.;

– gli artt. 115, 116 e 117 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 così come integrato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 e ss.mm. Ed int.; DISPONE

1. il divieto di sosta con rimozione (0-24), come di seguito

in via A. Rosica, ambo i lati, – lato piazza M. Pagano nelle giornate del 26 – 27 – 28/5/2023;

in via San Luca, ambo i lati dal civico, 7 fino a intersezione con largo Pignatari e largo Isabelli, dalle ore 7.00 alle ore 17.00 del 29/5/2023;

2. chiusura al traffico veicolare, delle strade di seguito elencate, i giorni del 26 – 27 – 28/5/2023 dalle ore 20.00 alle ore 2.00

via Due Torri;

via XX Settembre;

via Fratelli Cairoli;

via A. Rosica;

via Caporella;

vico G. Bruno;

via IV Novembre”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)