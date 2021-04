Potenza, in provincia “ecomostri di oltre 100 metri di altezza in una meravigliosa prateria”. La denuncia di questo Sindaco

L’eolico selvaggio preoccupa sempre di più il nostro territorio.

Questa la denuncia del Sindaco di Muro Lucano (PZ), Giovanni Setaro:

“Qualche giorno fa sono andato ad effettuare un sopralluogo in località Pisterola con un team di tecnici muniti di drone per effettuare dei rilevamenti rispetto ad un progetto di mega eolico che vedrebbe coinvolto anche il nostro territorio: quattro ecomostri che compresi di rotore raggiungerebbero i 180 m di altezza e due di questi, verrebbero installati proprio in questa meravigliosa prateria che vedete nel video.

La cosa peggiore è che dalla misurazione in altezza, questo impianto andrebbe a compromettere anche lo skyline Murese rendendo visibili questi aerogeneratori alle spalle del castello.

Grave sarebbe la ricaduta connessa alle infrastrutture che accompagnano l’istallazione delle pale eoliche: scavi, manufatti, scassi, nuovi elettrodotti, chilometri e chilometri di nuova rete stradale di servizio tra l’altro proporzionata all’accesso di mezzi di eccezionali dimensioni, che ancora una volta deteriorano l’integrità del paesaggio distruggendone il valore panoramico e facendone decadere le vocazioni turistiche senza alcun ritorno per la comunità.

La nostra continua ad essere una battaglia tra Davide e Golia viste anche le assurde decisioni dell’attuale Governo, ma non ci arrenderemo. Anche questa volta cercheremo di difendere il nostro territorio, il nostro paesaggio, i nostri luoghi incontaminati e le aziende agricole che operano in quelle aree”.

Ecco alcune immagini che mostrano l’area dove potrebbero essere istallati gli ecomostri.

