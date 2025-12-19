Potenza: in provincia “GENERAZIONE AVIS – Crescere Insieme” per vivere un momento nel nome della solidarietà. I dettagli

La Consulta Giovani AVIS Basilicata, insieme con il supporto dell’AVIS Regionale Basilicata, delle AVIS Provinciali di Potenza e Matera e dell’AVIS Comunale “Nino Caputi” di Lagonegro, organizza “GENERAZIONE AVIS – Crescere Insieme”, un evento riservato ai giovani dell’associazione per vivere un momento nel nome della solidarietà.

L’incontro che si terrà a Lagonegro, all’Hotel San Nicola, Sabato 3 Gennaio 2026, dalle ore 10.00, si pone come obiettivo quello di dare voce ai giovani, di renderli protagonisti.

La frase “Non guardare da fuori, entra nella squadra” richiama proprio la necessità che le nuove generazioni diventino parte attiva dell’associazione, avendo a disposizione lo spazio e i mezzi per fare la differenza.

L’AVIS, oltre a essere un’associazione di volontariato che promuove la donazione di sangue, è anche un ente del Terzo Settore, che può e deve far sempre di più per riuscire ad apportare un cambiamento sociale, fondato sul rispetto della dignità umana e dell’uguaglianza.

La manifestazione è aperta ai giovani della Basilicata in un’età compresa tra 18 e 35 anni e anche alle ragazze e ai ragazzi del Servizio Civile che rappresentano una straordinaria risorsa da accogliere, con entusiasmo, in questa squadra.

La storia dell’AVIS è fatta di persone, di incontri, di momenti.

Per tale motivo il desiderio della Consulta è che Sabato 3 Gennaio 2026 possa essere uno di quei momenti da ricordare per sempre, uno di quei momenti per dire che i giovani ci sono e non si stanno occupando del futuro ma del presente!