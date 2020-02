Potenza, incidente in provincia: auto ribaltata!

Un altro brutto incidente, nel pomeriggio di oggi, ha interessato le strade della provincia.

Intorno alle ore 14:30, sulla ex ss 303 (tra Melfi e Rapolla) un ragazzo dalla zona industriale di Melfi stava tornando a casa, a Rapolla, quando per cause ancora da chiarire ha perso il controllo dell’auto sulla quale stava viaggiando.

La Fiat Punto è infatti uscita fuori strada, ribaltandosi completamente.

Tra le possibili cause non si esclude il manto stradale bagnato dalle piogge di queste ultime ore.

Sul posto il tempestivo intervento della Polizia e dei Sanitari del 118.

Il giovane è stato trasportato in ospedale.