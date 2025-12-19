Potenza: la Christmas’ Stabile Orchestra pronta a riscoperire i canti del periodo natalizio nella tradizione italiana. Gli appuntamenti

Anche per il 2025 l’Associazione Musicale Francesco Stabile rinnova l’appuntamento con la musica di natale.
Quest’anno il tema è La stella di Natale che sarà quella che guiderà la Christmas’ Stabile Orchestra in un percorso di riscoperta dei canti del periodo natalizio nella tradizione italiana.
Ed è così che si avvicenderanno le memorie di Sant’Alfonso Maria de Liguori fino ad Adeste Fideles, In notte Placida e Alla fredda tua capanna.
Ad eseguire il programma l’organico voluto dall’Associazione Stabile per confermare la ricerca e la proposta della musica di Natale.
Anna Francesca Mattera vocalist, Anna Grazia Salvatore flauto, Gabriele Telesca Violino, Giovanni Salvatore sint, Marco Ranaldi pianoforte.
I concerti rientrano nel programma di Natale in città e vedono la presenza dell’associazione Angsa Basilicata per testimoniare l’impegno sociale e civile.
Christmas Fest 2025 sarà dedicato al ricordo di Antimo Di Geronimo.
Ecco quindi di seguito luoghi e date dei concerti:
- 22 Dicembre alle 17 presso il Polo Bibliotecario mentre alle 20 presso la Sala Tonino La Rocca del Palazzo della Cultura.
- Il giorno seguente il 23 alle 20 il tradizionale concerto di Natale presso la Chiesa di San Michele Arcangelo.
- Il 24 alle 12 gli auguri in musica presso il Ridotto del Teatro Stabile.
Di seguito la locandina con i dettagli.