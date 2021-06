Potenza: la città ricorda Domenico e Aldo strappati alla vita troppo presto. L’iniziativa

L’assessore allo Sport del Comune di Potenza, Patrizia Guma, in una nota dichiara:

“Il messaggio scelto per la ‘StradonBosco con Domenico 2021’ è: ‘La vita è un sogno, fanne una realtà’.

Non posso non far mio questo bellissimo slogan per una iniziativa che, come Amministrazione, siamo felicissimi di patrocinare.

La mia gratitudine alla parrocchia di San Giovanni Bosco per aver organizzato la manifestazione alla quale invito tutti a partecipare”.

Il raduno è previsto domenica 13 giugno 2021 alle ore 10:0 in piazza Don Bosco, con un percorso che si snoderà in direzione viale dell’Unicef, (tre giri per i corridori e un giro per la passeggiata).

L’iniziativa è dedicata a Domenico Lorusso, giovane educatore salesiano tragicamente scomparso a Monaco di Baviera il 28 maggio del 2013.

Scrivono gli organizzatori:

“Da allora la comunità e tutti i suoi amici hanno voluto ricordarlo legando il suo nome all’evento che si ispira ai valori praticati da Domenico, esempio di una vita spesa nella gioia e nell’altruismo”.

Ad aprire la StradonBosco con Domenico 2021 i motorini d’epoca degli organizzatori del memorial Aldo Uva, altro giovane della comunità prematuramente scomparso a causa di una malattia a novembre 2017.

Le iscrizioni potranno essere effettuate online collegandosi al link https://forms.gle/QxB2RTmmBsuWshh78.

