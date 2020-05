Potenza: la Dott.ssa Caterina Padula promossa a Primo Dirigente della Polizia di Stato

Nuovo traguardo per Dott.ssa Caterina Padula, Capo di Gabinetto della Questura di Potenza.

Come fa sapere la Questura:

“Ieri 6 maggio è stata promossa a Primo Dirigente della Polizia di Stato, in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, tenutasi in Roma presso il Viminale.

Laureata in giurisprudenza presso la Facoltà ‘La Sapienza’ di Roma, la dott.ssa PADULA, nell’anno 1988, anno del suo ingresso in Polizia, è assegnata alla Questura di Potenza ove assume l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Misure di Prevenzione Personali e Patrimoniali e successivamente anche di Responsabile dell’Ufficio Minori; nel 1999, vincitrice del concorso di Vice Commissario, viene trasferita a Napoli presso il Compartimento Polizia Ferroviaria, ove assume l’incarico di Direttore del I e II Settore e sovrintende al Reparto Operativo di Napoli Centrale e poi ai Servizi di polizia giudiziaria.

Nel 2001 viene trasferita a Potenza presso il Compartimento Polizia Stradale per la Basilicata, ove ricopre l’incarico di Direttore del I e II Settore e nel 2005 viene nominata Dirigente della Sezione Polizia Stradale.

Nel 2013 viene trasferita alla Questura di Potenza, ove dopo aver diretto per alcuni mesi l’Ufficio Immigrazione, assume prima la direzione dell’Ufficio Personale e successivamente l’attuale incarico di Capo di Gabinetto.

Nel corso della sua attività è stata destinataria di attestati ‘Encomio Solenne’ ‘Encomio’ e di ‘Lode’ per avere partecipato ad operazioni di polizia giudiziaria e di riconoscimenti per aver coordinato attività di soccorso in occasione di gravi calamità.

Alla dott.ssa Padula vanno le congratulazioni del Questore di Potenza Antonino Pietro Romeo e dei colleghi”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)