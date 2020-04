Potenza: mascherine gratis “per l’ospedale San Carlo, Istituto Penale per Minori e altre Istituzioni” grazie a questi volontari. Ecco come dare una mano

Continua senza sosta l’impegno del Laboratorio di cucito ‘Bernardette’ dell’Unitalsi Sottosezione di Potenza e da parte di artigiani che stanno lavorando da casa, per la realizzazione, gratuitamente, di mascherine per l’ospedale San Carlo, Istituto Penale per Minori e altre Istituzioni di Potenza.

Inoltre continua la collaborazione con l’assessore alle Pari Opportunità – Politiche Giovanili – Infanzia del comune di Potenza, Marika Padula per realizzare gambali e cuffie cappucci e bandane mediche per l’ospedale.

Ma, come si legge in un post pubblico, all’Associazione serva ancora un aiuto:

“Abbiamo bisogno soprattutto del Tessuto non Tessuto TNT, filo bianco e elastico.

Chiunque potesse dare una mano a reperire il materiale può contattare la Sottosezione al numero 380 2663913 oppure si può inviare una mail a unitalsipotenza@gmail.com.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che sino ad oggi hanno donato il materiale

Produzione del 1 Aprile:

290 mascherine;

100 gambali;

123 cuffie;

100 cappucci;

7 bandane”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)