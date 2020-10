Potenza, mozione rivolta al Sindaco e alla Giunta: “Misure urgenti per la promozione di Immuni”! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa del Consigliere del Movimento 5 Stelle di Potenza:

“Il Consigliere del Movimento 5 Stelle di Potenza, Marco Falconeri, ha depositato una mozione rivolta al Sindaco ed alla Giunta per chiedere l’adozione di misure urgenti per la promozione dell’utilizzo dell’app Immuni come suggerito dall’Anci.

L’associazione ha invitato i Comuni aderenti a collaborare alla promozione di ‘Immuni’ presso le aziende e le associazioni che operano sul territorio comunale.

Immuni è un’app nata dalla collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro della Salute, Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, Regioni, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19.

Il suo obiettivo è quello di aiutarci a combattere le epidemie, a partire da quella del Covid-19.

Grazie anche alla funzionalità di contact tracing, quando un utente scopre di essere positivo al virus, Immuni gli consente di allertare in modo anonimo le persone con cui è stato a stretto contatto e che potrebbe quindi aver contagiato.

Venendo informate tempestivamente (potenzialmente ancor prima di sviluppare i sintomi del Covid-19), queste persone possono contattare il loro medico di medicina generale per approfondire la loro situazione clinica.

Possono inoltre evitare di contagiare altri, contribuendo a ridurre la diffusione del coronavirus.

A tre mesi dalla sua pubblicazione Immuni in Basilicata è stata scaricata soltanto dal 7,9% della popolazione.

L’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) collabora alla campagna di comunicazione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per promuovere la app.

Tutto ciò premesso si impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a promuovere una adeguata campagna di comunicazione per la promozione di Immuni invitando tutti i cittadini a scaricarla ed utilizzarla”.

