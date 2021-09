Potenza, non aumenterà il costo delle mense scolastiche! Ecco il comunicato del sindaco

“Costi del servizio di refezione scolastica a carico degli utenti invariati rispetto a quelli sostenuti nell’anno scolastico 2020/2021”.

Questo quanto comunicato dal sindaco Mario Guarente e dagli assessori alla Pubblica Istruzione e al Bilancio, rispettivamente Alessandra Sagarese e Giuseppe Giuzio al termine di una riunione tecnica alla quale hanno partecipato insieme al Segretario generale Maria Grazia Fontana, agli uffici e ai referenti della Multiservice Cooperativa che gestisce il servizio nelle scuole del capoluogo.

Hanno comunicato gli amministratori comunali:

“Le famiglie che hanno già versato le tariffe indicate in precedenza per fruire del servizio nell’anno in corso vedranno le somme eccedenti andare a conguaglio nei versamenti successivi.

Gli uffici comunali hanno predisposto gli atti affinché gli aumenti imputabili all’emergenza sanitaria, che ancora gravano sulla produzione e distribuzione dei pasti per gli studenti, siano già da subito coperti dal Comune”.

Guarente, Sagarese e Giuzio hanno annunciato, inoltre, come l’avvio del servizio è confermato per il giorno 4 Ottobre 2021, mentre si continuerà a lavorare per la rimodulazione delle fasce ISEE, in modo da garantire una maggiore proporzionalità delle stesse.a

