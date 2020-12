Potenza: per il ritorno a scuola tamponi rapidi a tappeto! Ecco le ultime notizie

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione proposta dal consigliere Braia (Iv) sulla ripresa dell’attività didattica in presenza.

Con il documento si impegna il presidente Bardi e la Giunta regionale:

“a mettere in campo sin dai prossimi giorni un lavoro sinergico e sistemico che preveda misure atte: all’effettuazione dei tamponi rapidi a tappeto, partendo dal personale che lavora nelle scuole (dirigente, docente, ata) e dalla popolazione studentesca di età compresa tra 3 e 19 anni;

riduzione degli assembramenti davanti agli istituti scolastici in entrata e in uscita con il coinvolgimento della Protezione civile per controlli;

riduzione della capienza del trasporto scolastico e aumento numero corse utili;

igienizzazione e sanificazione degli ambienti e dei plessi in sinergia con Province e Comuni;

fornitura di termoscanner agli istituti scolastici”.

Precedentemente il consigliere regionale di Forza Italia, Gerardo Bellettieri, facendo riferimento all’incidente stradale verificatosi nella giornata di ieri, sulla statale 95 Tito-Brienza, che ha coinvolto un’ambulanza del 118 “Basilicata soccorso” e un camion, e nel quale sono rimasti feriti tre infermieri, ha espresso, a nome della maggioranza e della minoranza, gli auguri di pronta guarigione ed ha rivolto parole di ringraziamento a tutti gli operatori del 118 che, ogni giorno, svolgono il loro lavoro con spirito di sacrificio e grande professionalità.a

