Potenza: per la prima volta un’esercitazione contro le calamità naturali. I dettagli

Il Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, ha presieduto in data odierna una riunione di coordinamento per la conclusiva definizione delle attività connesse all’esercitazione “Basilisca 2021”, nell’ambito della cooperazione Esercito ed Enti/Amministrazioni del complesso sistema locale di protezione civile in caso di pubbliche calamità.

Hanno partecipato, oltre al Sindaco di Potenza, Mario Guarente:

il Gen. C.A. Giuseppenicola Tota, Comandante Forze Operative Sud di Napoli;

il Colonnello Augusto Gravante, Comandante Militare Esercito Basilicata;

il Sindaco di Ruoti Anna Maria Scalise;

i rappresentanti territoriali delle Forze di polizia e dei Vigili del Fuoco;

i rappresentanti della protezione Civile regionale e del comune di Potenza nonché del Dires – 118.

L’esercitazione – che si svolge per la prima volta in Basilicata e che rientra in un quadro più ampio di eventi esercitativi relativi ad ipotesi calamitose aventi rilievo locale – avrà luogo il prossimo 21 luglio, con la realizzazione dello scenario “incendio boschivo di interfaccia nel Comune di Ruoti“, nell’area di bosco al confine con il territorio di Potenza (località Varco del Torno-Bosco Grande).

L’iniziativa nasce dall’esigenza di verificare sul campo le procedure operative emergenziali previste dai piani di protezione civile e le attività che i militari delle Forze Armate, unitamente alla altre componenti del sistema di Protezione Civile (livello comunale, intercomunale, regionale, statale), possono essere chiamati a svolgere in caso di pubbliche calamità.

Il coordinamento dei soccorsi, dopo una prima fase a cura dalla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) regionale, sarà gestito dalla Prefettura con l‘attivazione di uno specifico Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), durante il quale sarà previsto un punto stampa, alle ore 12:00, per assicurare la corretta informazione alla cittadinanza.

Tale esercitazione infatti è tesa, tra l’altro, a testare, nello svolgimento delle attività di soccorso previste dalla normativa in materia, le procedure operative di assistenza alla popolazione, con la previsione di un’evacuazione dal fronte di fuoco ipotizzato verso la sistemazione temporanea, in sicurezza, all’interno del centro polifunzionale di Ruoti nonché per favorire la conoscenza da parte della cittadinanza dei comportamenti virtuosi da tenere in caso di emergenze di protezione civile.a

