Potenza per le donne afghane: “Non siete sole”! Ecco i dettagli dell’evento

“Non siete sole. Presidio per le donne Afghane”.

Potenza accoglie l’appello lanciato da diverse organizzazioni umanitarie a sostegno delle donne afghane.

L’appuntamento è per domani 8 Settembre, alle 18:30, in piazza Matteotti.

Per manifestare la propria vicinanza al popolo afghano, in modo particolare alle donne, l’invito ai partecipanti è a indossare un fazzoletto rosso al polso, come quello indossato dalle attiviste nell’aeroporto di Kabul.

Aderiranno all’iniziativa:

Anpi Basilicata,

Zonta club,

Articolo uno Basilicata,

Forum Donne Articolo uno Basilicata,

Associazione Yinsieme,

Ande,

Agedo,

Cgil,

Crpo,

Consigliera regionale di parità,

Telefono donna,

Pd Provincia di Potenza,

Marco Falconeri consigliere Movimento cinque stelle Comune di Potenza,

Associazione Insieme onlus,

Libera università delle donne,

Basilicata possibile,

Optì Pobà,

Cidi Potenza,

Centro sinistra Comune di Potenza.

