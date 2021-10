Potenza, Renzi: “auguriamo buon lavoro a Bardi che è un galantuomo. Italia Viva ha preso più sindaci del Movimento 5 stelle”. Ecco le sue parole

Come anticipato Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ieri ha fatto tappa a Potenza per presentare il suo libro “Controcorrente”.

Nel Centro storico, al cineteatro Due Torri, un bagno di folla ha atteso l’ex Premier il quale ha dichiarato:

“Abbiamo creato questa crisi per mandare a casa Conte, per mandare a casa Arcuri e per avere Figliuolo (che tra l’altro è di Potenza). I potentini possono esserne orgogliosi.

Naturalmente è una cosa che ci è costata non poche polemiche ma siamo felici del risultato.

Il modello draghi ha salvato l’Italia.

In Basilicata abbiamo fatto un grandissimo risultato.

Bravo Mario Polese, bravo Luca Braia, bravi i tanti sindaci che tanto abbiamo.

In questo momento siamo all’opposizione del Presidente della Regione e della maggioranza della Regione Basilicata ma auguriamo un buon lavoro al presidente Bardi che è un galantuomo e che deve fare bene il suo lavoro.

Se fa bene il suo lavoro aiuta a crescere tutto il territorio.

Siamo molto fiduciosi che la Basilicata spenda bene i soldi del PNRR.

Quanto ad Italia Viva, ha preso più sindaci del MoVimento 5 stelle.

Bella sala gremita quella che ci ha accolto a Potenza.

Grazie.

Torno a casa carico dell’entusiasmo di tanta gente che ha voglia di andare ancora “ControCorrente””.

