Potenza, rifacimento del marciapiede: ecco la zona interessata dai lavori

“Meteo permettendo, lunedì 12 gennaio inizieranno i lavori di rifacimento del marciapiede in corso Garibaldi, nel tratto in cui è stato recentemente istituito il senso unico“.
Lo fa sapere l’assessore del Comune di Potenza, Giuzio:
“Pensate cosa sarebbe accaduto in quella zona se non fossero stati realizzati i nuovi parcheggi oggi a disposizione dei cittadini.
Programmare significa proprio questo: prevenire i problemi prima ancora che si presentino e migliorare la qualità della vita urbana.
Un intervento fortemente voluto dal Sindaco Vincenzo Telesca, che dimostra quanto questa Amministrazione abbia a cuore la sicurezza e il benessere dei cittadini”.