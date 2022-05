Potenza: Salvatore e Giovanni puliscono questa zona della città! Ecco l’iniziativa

“Salvatore, Giovanni e i componenti dell’associazione potentina ‘Vite in Movimento’ si sono occupati gratuitamente della pulizia di un’area degradata della città”.

Lo fa sapere Fabio Dapoto capogruppo consiliare di Forza Italia che plaude alla buona volontà di questi cittadini.

Continua Dapoto:

“L’arteria in questione è la scorciatoia che collega via Cavour a via Raffaele Acerenza che è stata ripulita da erbacce e rifiuti”.

I promotori di tale iniziativa sono Salvatore Colucci, presidente della neonata associazione che si occupa di inclusione sociale ‘Vite in Movimento’ e Giovanni Pesarini.

L’intervento di oggi è solo il primo di una lunga serie visto che l’obiettivo dell’associazione è coinvolgere gli extracomunitari del capoluogo in attività inclusive che portino benefici alla città.

Conclude Dapoto:

“Invito chiunque abbia idee propositive relative alla pulizia di aree verdi di Potenza che versano in condizioni di degrado, a contattare il presidente Colucci.

L’associazione è pronta ad intervenire per ridare lustro alla città ed al contempo dare un’opportunità di riscatto sociale agli extracomunitari presenti”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)