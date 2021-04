Potenza, Sindaco e Protezione civile ringraziano i volontari della “Casa don Tonino Bello”: i dettagli

Il sindaco Mario Guarente e il responsabile della Protezione civile comunale, Pino Brindisi, esprimono la loro gratitudine ai volontari della ‘Casa don Tonino Bello’ che in questi giorni stanno offrendo gratis bevande calde e acqua alle persone in attesa della vaccinazione presso gli stand nei quali si effettuano i trattamenti sanitari.

Ha evidenziato Brindisi:

“Ringraziamo quanti attraverso il loro servizio ci stanno aiutando nella gestione del notevole flusso di persone che si è registrato in questi ultimi giorni nel piazzale dell’ospedale ‘San Carlo’, provvedendo anche a fornire pasti caldi ai volontari impegnati nei diversi turni di servizio”.

Conclude il Sindaco:

“Quanto stanno facendo coloro che operano quotidianamente per il prossimo nella ‘Casa don Tonino Bello’, così come l’impegno che stanno profondendo i componenti della Protezione civile e delle associazioni che a essa fanno capo in questa emergenza, sono la conferma del grande cuore dei potentini, e di come con un impegno congiunto e comune si possano affrontare in maniera migliore anche situazioni oggettivamente difficili.

Un approccio concreto, fatto di aiuti immediati e tangibili testimonia la volontà di sostenersi vicendevolmente, così da poter uscire il prima possibile da questa fase critica delle nostre esistenze”.

