Potenza studenti in strada a manifestare: “Far sentire le nostre voci è fondamentale”. Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Unione degli Studenti Basilicata per la manifestazione tenutosi questa mattina a Potenza:

“Oggi l’Unione degli Studenti Basilicata era in piazza per il 4° Global Strike for Future, per rivendicare uno dei nostri diritti fondamentali, quello di avere un futuro.

Le Studentesse e gli studenti oggi sono scesi nelle piazze di tutto il mondo e anche Potenza non è stata da meno.

“Far sentire le nostre voci è fondamentale, specialmente a poche settimane di distanza dalla COP26, la conferenza mondiale che si terrà a Glasgow in Autunno in cui ogni Stato dovrà presentare i propri impegni per la riduzione delle emissioni al fine di risolvere una volta per tutte la crisi climatica”- dichiara Federica Tomasulo, responsabile dell’organizzazione UdS Basilicata.

Siamo scesi in piazza anche per continuare a dire NO alle trivellazioni, la minaccia che da ormai troppo tempo si ripresenta in Basilicata, regione che ha già pagato il caro prezzo delle estrazioni. Inoltre, il prossimo 30 settembre è fissata la data di scadenza per l’adozione da parte del Ministero della Transizione Ecologica del PiTESAI, ovvero il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee. Il piano dovrebbe individuare le aree in cui sarà consentita o potrà proseguire e le aree in cui sarà esclusa o cesserà la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, eppure non abbiamo ancora una mappatura chiara e dettagliata.

Per questo ne chiediamo una proroga dei termini di scadenza del piano.

“Ora più che mai abbiamo bisogno di un’Exit Strategy che permetta alla nostra regione di cessare le estrazioni di petrolio, garantendole ugualmente un futuro di occupazione”- aggiunge Flavia Basso, coordinatrice dell’UdS Rionero.

In quanto studentesse e studenti siamo stanchi di non essere informati dalla scuola su quello che il pianeta nel quale viviamo sta passando, pretendiamo un’educazione ecologista, vogliamo ricostruire la scuola dalle sue fondamenta e affrontare la questione climatica nelle scuole significa gettare le basi necessarie per l’istruzione della quale abbiamo bisogno.

Per questo il 19 Novembre 2021 l’UdS presenterà il Manifesto della scuola pubblica, del quale l’educazione ecologista è uno dei punti fondamentali, per l’occasione saremo nuovamente in piazza uniti per ricostruire la scuola”.

