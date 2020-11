Potenza: vicesindaco positivo al Coronavirus

Il vicesindaco di Potenza, Antonio Vigilante, è risultato positivo al Coronavirus.

Queste le sue dichiarazioni:

“Mi preme comunicare che nella giornata di ieri sono risultato positivo al Covid.

Lo comunico solo ora perché prima era doveroso avvisare di persona la mia rete di contatti.

L’occasione mi è utile per ricordare a più di qualcuno che questa è una guerra infida che non concede distrazioni, che non consente di abbassare la guardia neanche per un attimo.

Nel mio caso solo grazie al buon senso ed alla precauzione ho scoperto la mia asintomaticità.

Sarebbe potuta andare peggio”.

