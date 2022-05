Ritrovata piastrina identificativa di un soldato potentino della seconda Guerra mondiale! “Vorrei restituirla ad eventuali eredi”: l’appello

Il ricercatore Claudio Arena di Albisola (Savona), porta a conoscenza della nostra Redazione un raro ritrovamento.

Ecco quanto scrive:

“Vorrei portare alla vostra attenzione il mio ritrovamento di una medaglietta identificativa militare di un soldato di Potenza che, durante la seconda guerra Mondiale, ha fatto servizio presso le alture di Vado Ligure (SV) dove vi sono delle trincee.

Ho ritrovato questo cimelio che vorrei restituire a eventuali eredi.

In questo momento, si sta anche attivando il Comune di Potenza per aiutarmi in questa mia ricerca“.

Ecco una foto.

