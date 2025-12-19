Basilicata, ancora un’esplosione al bancomat! Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia sul posto

Questa notte un’esplosione ha distrutto i locali della filiale della Banca Popolare Pugliese di Scanzano Jonico.

All’interno, come fa sapere rainews, è stato fatto esplodere il bancomat e l’area è stata delimitata.

I malviventi hanno portato via 55.000 euro.

Il boato ha spaventato i residenti della zona e molti abitanti degli appartamenti situati nello stesso palazzo sono scesi in strada per la paura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e gli agenti della Polizia di Policoro, che stanno indagando sulle cause di quanto è avvenuto.

Sono al momento ancora in corso anche i rilievi della Polizia scientifica arrivata da Matera.