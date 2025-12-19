Potenza, Capodanno 2025: divieti per superalcolici, alimenti in vetro e spray urticanti. Ecco l’ordinanza

Il sindaco Vincenzo Telesca, con l’ordinanza numero 104, dispone che, in occasione del Capodanno 2025, nell’area del Centro Storico cittadino all’interno e lungo il perimetro circoscritto dalle seguenti vie: corso 18 Agosto, a salire dopo l’intersezione con via del Popolo, via e piazza Beato Bonaventura, via Vescovado dall’intersezione con via Scafarelli verso via Due Torri, discesa San Gerardo dall’intersezione con via Carlo Bo a salire, via due Torri, via 20 Settembre, via Plebiscito, via Cairoli, via Alianelli, via 4 Novembre, via Portasalza dall’intersezione con via Mazzini – via/larghetto Pisacane, via del Popolo, dalle ore 19 del 31 dicembre 2025 alle ore 3 dell’1 gennaio 2026,

• il divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche (con gradazione superiore ai 21 gradi);

• il divieto di vendita – o cessione ad altro titolo – per asporto, di alimenti e bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto a offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico.

Questi divieti sono diretti agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione in area pubblica o privata, ai titolari di negozi di distributori automatici e/o di distributori automatici in altre aree, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché agli operatori, anche non professionali, delle somministrazioni temporanee che esercitano l’attività di vendita e somministrazione nelle aree menzionate.

Gli stessi divieti non si applicano per l’effettuazione del servizio a domicilio del cliente.

Agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione in area pubblica o privata, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, ai titolari di negozi di distributori automatici e/o di distributori automatici in altre aree, che esercitano l’attività di vendita e somministrazione nelle aree menzionate, dalle ore 19 del 31 dicembre 2025 alle ore 3 dell’1 gennaio 2026, è fatto obbligo di vendere o cedere per asporto a qualsiasi titolo, alimenti e bevande in contenitori monouso, in cartone o plastica e di predisporre idonei raccoglitori di rifiuti, adeguati alle necessità, per numero e per capienza, affinché i medesimi rifiuti non vengano dispersi nell’ambiente.

Nel territorio del Centro Storico, nelle zone già indicate è disposto il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, bevande superalcoliche e alimenti e bevande in contenitori di vetro o in altro materiale (alluminio, cartone, ecc.) potenzialmente utilizzabile quale strumento atto a offendere o turbare l’incolumità pubblica dalle ore 19 del 31 dicembre 2025 alle ore 3 dell’ 1 gennaio 2026.

E’ consentito, sino alle ore 21 del 31 dicembre 2025, portare al seguito bevande superalcoliche e bevande e alimenti in vetro solo per l’approvvigionamento familiare e il consumo presso il domicilio.

E’ fortemente raccomandato, agli esercenti e all’utenza, il rispetto delle norme penali che dispongono il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori, alle persone affette da disabilità mentale e alle persone che si trovano in manifesto stato di ubriachezza, con l’avviso che sarà sanzionata qualsiasi violazione.

Sempre nella medesima area del Centro Storico, dalle ore 19 del 31 dicembre 2025 alle ore 3 dell’1 gennaio 2026, vige il divieto di detenzione e utilizzo di spray a base di ‘Oleoresin Capsicum’ o di altre sostanze che producano i medesimi effetti.

Il mancato rispetto delle prescrizioni dell’ordinanza comporterà l’applicazione dell’art. 650 del c.p., fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Nell’ordinanza, tra le motivazioni che hanno determinato l’assunzione del provvedimento vi sono il grande afflusso di visitatori e di cittadini, previsto in Centro Storico, aspetto che potrebbe generare episodi di liti, schiamazzi e violenza, a nocumento dell’ordine e della pubblica incolumità.

Con la pericolosità di tali comportamenti che risulterebbe essere sempre amplificata dall’eccessivo consumo di bevande superalcoliche e dall’uso improprio di contenitori di vetro e di lattine, trasformabili in armi da taglio.

Quindi le misure adottate sono finalizzate a salvaguardare quanto più possibile l’incolumità dei cittadini e dei visitatori e la stessa riuscita dei festeggiamenti.