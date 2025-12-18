Basilicata: un importante passo avanti a favore dei cittadini che necessitano di trattamenti riabilitativi. Il provvedimento

“Nella seduta odierna del Consiglio regionale è stato approvato un emendamento al disegno di legge n 50/25 presentato da me congiuntamente al Consigliere Marrese, il quale modifica i tempi della rendicontazione ai fini dell’erogazione dei rimborsi ai cittadini portatori di svantaggi psico/fisici che necessitano di cure riabilitative”.

E’ quanto dichiara il Consigliere di Forza Italia, Fernando Picerno, che aggiunge:

“Con La modifica alla legge regionale n. 33, del 24 dicembre 2008 si è previsto il passaggio da una rendicontazione relativa a spese sostenute per cure riabilitative, da una cadenza annuale ad una semestrale, anticipando quindi il relativo rimborso e venendo incontro alle esigenze concrete di chi affronta percorsi di cura spesso complessi e onerosi.

Si tratta di un intervento di buon senso e di giustizia sociale che dà maggiore respiro ai cittadini lucani; e consente alle famiglie beneficiarie di organizzare meglio i trattamenti sanitari oltre gli oneri conseguenti.

Con questa modifica garantiamo maggiore tempestività, efficienza e vicinanza ai bisogni reali delle persone.

Lo stesso emendamento prevede, inoltre che sia ampliata la platea dei beneficiari degli eventuali contributi, comprendendo non sono quelli che rientrano nei criteri fissati dalla legge regionale n 33 /2008 , ma tutti gli altri che ricorrono a metodi riconosciuti dalle linee guida dell’ Istituto Superiore di Sanità.

Le Istituzioni regionali confermano così il loro impegno in materia, ponendo al centro la tutela della salute e della dignità delle persone più fragili”.