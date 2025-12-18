Potenza: associazioni, forze dell’ordine e Miss Italia pronti a donare un sorriso ai bambini ricoverati in ospedale! Il calendario delle iniziative

L’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza presenta il calendario delle iniziative natalizie che, anche quest’anno, accompagneranno il periodo delle festività all’interno dei reparti.

Un programma articolato, reso possibile grazie alla collaborazione di associazioni di volontariato, forze dell’ordine, dipendenti dell’Azienda e realtà del territorio, con l’obiettivo di portare momenti di serenità, condivisione e vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie.

Tra le iniziative in programma figurano la visita di Miss Italia, donazioni di giocattoli organizzate dai dipendenti dell’Azienda per i piccoli degenti della Pediatria, dimostrazioni di piccole moto e biciclette elettriche pensate per regalare momenti di svago ai bambini ricoverati, oltre alla tradizionale ‘Befana’ dei Carabinieri della Biodiversità e all’iniziativa ‘Babbo Natale in Harley Davidson’.

È inoltre previsto un momento di raccoglimento con la celebrazione della Messa del Giubileo dei medici, dei volontari e degli operatori sanitari.

Il direttore generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera, nel presentare il calendario delle iniziative, ha espresso un sentito ringraziamento a tutte le associazioni, alle forze dell’ordine, a Miss Italia e a quanti, a vario titolo, promuovono gesti di beneficenza e solidarietà a favore dei pazienti:

“Queste iniziative rappresentano un valore aggiunto per la nostra comunità ospedaliera e testimoniano una rete di collaborazione che da diversi anni si rinnova con continuità.

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che, con impegno e sensibilità, contribuiscono a rendere il periodo natalizio più sereno per i nostri pazienti, in particolare per i bambini, e che negli anni hanno coinvolto anche le scuole in percorsi di solidarietà e partecipazione”.

L’Azienda ospedaliera San Carlo rinnova la propria gratitudine a tutti i soggetti coinvolti, sottolineando l’importanza di iniziative che rafforzano il legame tra ospedale e territorio e che contribuiscono a promuovere i valori di solidarietà, vicinanza e attenzione alla persona, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità.

Di seguito il calendario delle iniziative solidali in ospedale.