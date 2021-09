Centro storico Potenza: vandalismo, schiamazzi notturni, consumo di alcool e stupefacenti! Al via i controlli straordinari

A seguito del previsto tavolo tecnico tenutosi in Questura, è stato messo a punto lo specifico dispositivo di vigilanza e controllo nel centro storico, che prevede la puntuale individuazione delle vie e piazze da presidiare mediante specifici servizi che saranno assicurati dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri con il concorso della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.

Una conferma che arriva dopo la riunione tenutasi lo scorso 15 settembre in seguito ad alcune segnalazioni circa atti di vandalismo e schiamazzi – oltreché il caso della giovane ritrovata in grave stato di ebbrezza in via Perugia – che si sarebbero registrati nel centro storico potentino che ormai, da tempo, sarebbe interessato da tali episodi asseritamente a causa del consumo di alcool e di stupefacenti da parte dei più giovani.a

