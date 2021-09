Coronavirus Italia: 4.552 nuovi positivi. Ecco tutti i dati

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Covid sul nostro territorio, oggi 17 Settembre 2021, sono 4.552 i nuovi casi di Covid in Italia registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 284.579 tamponi eseguiti (sia molecolari che antigenici).

Oggi si registrano 66 decessi (il totale delle vittime arriva a quota 130.233).

Sono 6.549 i nuovi guariti (per un totale di 4.383.195).

Gli attualmente positivi diminuiscono di 2.071 unità (sono 114.271 in totale).

Il tasso di positività è all’1,6%.

Sono 525 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 6 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 34 (ieri erano 30).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.989, 29 in meno rispetto a ieri.

In isolamento domiciliare vi sono 109.757 persone.